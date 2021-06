PODCAST LLSN - Lazio, Sarri aspetta i rinforzi: tutti i nomi sulla lista

Rimane in attesa Maurizio Sarri. Sta aspettando che il mercato della Lazio si sblocchi. Tanti i fronti aperti dal presidente Lotito, che per il momento si sta concentrando sulla cessione della Salernitana (c'è tempo fino al 25 giugno). Con il Verona si è parlato di Lovato e Zaccagni, si continua a cercare un regista da piazzare davanti alla difesa (Torreira è in pole). Continuano a spuntare i nomi per gli esterni d'attacco.