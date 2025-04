Poggi: "Lazio, non si fanno calcoli. Adesso conta solo il Bodo/Glimt"

Settimana importantissima per la Lazio dopo la vittoria contro l'Atalanta. Prima la gara d'andata contro il Bodo/Glimt per i quarti di finale di Europa League, poi il derby contro la Roma. Per l'ex calciatore Paolo Poggi però, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, i biancocelesti devono rimanere concentrati solo sulla sfida in Norvegia.

Queste le sue parole a riguardo: "Non bisogna pensare alle motivazioni del derby, che vengono da sole. Devono giocare i migliori col Bodo in Europa, poi conterà dopo il pensiero sulle condizioni fisiche. Non si possono fare calcoli ora, deve giocare chi sta meglio, vista l'importanza delle sfide. Baroni in discussione? Sono state enfatizzate molto le parole di Fabiani. E' vero, a volte il silenzio è meglio, serve mettere dei mattoncini in più e non distruggere qualcosa di buono".