Calciomercato Lazio | Rovella, estate bollente: una big di Serie A lo punta

CALCIOMERCATO LAZIO - "Non rafforzeremo club italiani", la presa di posizione di Fabiani è forte, fa eco a quanto detto in conferenza stampa dopo Empoli: "Iniziare a sondare per vie traverse i nostri giocatori non lo trovo carino, sono delle bassezze di cui qualche mio collega si dovrebbe vergognare". Ma con chi ce l'aveva il ds della Lazio? Impossibile dirlo con certezza, ma qualche rumors esiste, non può essere ignorato. La Lazio ha ribadito di non voler cedere i propri gioielli, mantenendo inalterata l'ossatura della squadra, eppure ci sono big del nostro campionato che a Formello guardano con occhi interessati. Una su tutte è l'Inter che ha acceso i fari su Nicolò Rovella. Il club nerazzurro vorrebbe ringiovanire il proprio reparto di centrocampo, del resto l'età media è alta: Mkhitaryan ha 36 anni, Zielinski e Calhanoglu 31 e alcuni profili più "verdi" non hanno convinto e partiranno in estate (vedi Asslani), altri invece hanno mercato come Frattesi (desideroso di giocare con maggior continuità) e Barella che ha estimatori in Premier.

INTERESSE - Insomma nella mediana nerazzurra potrebbero esserci movimenti e Rovella è profilo che piace molto a Marotta e Ausilio. Il problema per l'Inter è la valutazione che la Lazio da al cartellino di Rovella, non meno di 60 milioni, considerando che a gennaio dalla Premier si erano mossi alcuni club con proposte vicine ai 50 milioni, ma rispedite al mittente da Lotito e Fabiani. Ma se l'Inter dovesse cedere Barella (valutazione tra i 65 e 70 milioni) un tentativo per Rovella lo farà. Più difficile immaginare un assalto a Rovella, se a partire fosse Frattesi. La mezzala romana garantirebbe un incasso da 35-40 milioni, a quel punto Oaktree dovrebbe caricare il tavolo con altri 25-30 milioni di euro, un esborso che al momento non è considerato fattibile in casa Inter. Per il board interista, comunque, Rovella è un jolly da tenere in considerazione, un giocatore che può giocare da perno e anche da mezzala all'occorrenza, classe 2001 e italiano, per questo è tra i nomi che a Viale della Liberazione è cerchiato in rosso. Qualche sondaggio c'è stato, ma il muro alzato dalla Lazio a oggi è altissimo.

