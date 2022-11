Poli, arrivano gli auguri della Lazio: sui social il post "vintage" fa il pieno di like - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Oggi in casa Lazio si festeggia il sessantesimo compleanno di Fabio Poli. Grazie al suo gol, i biancocelesti riuscirono a battere il Campobasso negli spareggi salvezza in Serie B, disputati al San Paolo di Napoli nella stagione 1986/87. Una rete che regalò la permanenza nella serie cadetta alla Lazio, oltre a un posto di primo piano per il bomber nella storia del club. Puntuali sono arrivati gli auguri della società che, condiviso uno scatto dell'epoca su Instagram, ha aggiunto: "Un gol di testa per entrare nella storia. Buon compleanno Fabio Poli".

