Politica / Di Maio: "Basta parlare di coalizioni. Pensiamo agli obiettivi"

Direttamente dal Marocco dove è in visita, il ministro degli Esteri e capo politico del M5S Luigi Di Maio risponde alle critiche sulla scelta di correre in solitaria alle regionali in Emilia Romagna: "È un dibattito che sta anche stancando gli italiani, si parla di coalizioni, di accordi, io credo che dobbiamo concentrarci sugli obiettivi. Se dobbiamo parlare di qualcosa a gennaio 2020, parliamo dell'acqua pubblica. Finita la legge di bilancio, a gennaio dobbiamo approvare la legge sull'acqua pubblica. Sono d'accordo le altre forze della maggioranza?".

LA POSIZIONE DEL PD - Di Maio vuole stoppare le alleanze locali dopo l'Umbria. Nel frattempo anche nel Pd crescono le perplessità, visto che non si vuole rinunciare alla candidatura del governatore uscente, Stefano Bonaccini. Il via libera dei 5Stelle comunque non era ancora arrivato e nelle ultime ore Massimo Bugani, consigliere comunale bolognese e membro dell'associazione Rousseau, aveva anche proposto di non presentare una lista in Emilia. Manlio Di Stefano invece aveva detto: "Escluderei alleanze in Emilia e Calabria". Italia Viva invece in Emilia Romagna vogliono esserci. Ipotesi confluenza nella lista del governatore.