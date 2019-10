Politica / Di Maio: "Pronto ddl per poteri speciali al sindaco di Roma"

In una diretta Facebook il ministro degli Esteri e capo politico del M5S Luigi Di Maio ha difeso l'operato del sindaco di Roma Virginia Raggi, annunciando un ddl specifico per la Capitale: "Il movimento tutto sostiene Virginia Raggi e il suo lavoro, abbiamo trovato una città in macerie. Ci siamo presi la responsabilità di riavviare le gare di appalto, abbattere le ville dei Casamonica, tagliare spese inutili e investire in asfalto e si sta investendo in democrazia. Un po' alla volta faremo risorgere la città dalle macerie. C'è bisogno di poteri speciali per Roma, abbiamo pronto il ddl per attribuire poteri speciali come in tutte le città europee, non è una questione di partito, spero sia sostenuta in maniera bipartisan e spero che il Parlamento possa approvarla entro metà dell'anno prossimo".