Politica / Governo, Fraccaro: "Reddito e quota 100 non si toccano"

Il nuovo Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro in un'intervista al Corriere della Sera ha dato indicazioni sulla prossima manovra economica. Non verranno toccati il reddito di cittadinanza e quota 100, capisaldi della scorsa legge di stabilità: “Abbiamo dimostrato di essere in grado di individuare coperture solide per le nostre proposte, lo faremo anche stavolta. Reddito e quota 100 non si toccano, garantisco. Per la legge di bilancio servirà un confronto franco con l’Ue. Quando sono stati messi al centro i temi come chiesto dal M5S, dal confronto è naturalmente scaturita la nascita di un governo che ha tutti i presupposti per fare bene”.

TAGLIO DEI PARLAMENTARI - "La legge per il taglio dei parlamentari è una riforma epocale, che renderà il Parlamento più efficiente e in grado di rispondere meglio alle istanze del Paese. Con 345 parlamentari in meno si risparmieranno 500 milioni di euro a legislatura. Basta una sola votazione di poche ore per approvare definitivamente la riforma, sarà il primo atto forte di questa nuova maggioranza”.

IL SUO RUOLO - "La presidenza del Consiglio dovrà essere un palazzo di vetro, il luogo della progettazione politica del governo. Non dev’essere un luogo di scontro, ma di sintesi e confronto per dare risposte ai cittadini. Il mio impegno sarà coadiuvare premier e ministri nell’attuazione risoluta delle riforme ambiziose di cui il Paese ha bisogno. Questo esecutivo ha il compito di dare centralità alla crescita, superando la rigidità dei vincoli europei per tornare a investire nei settori produttivi”.

STRAPPO CON LA LEGA - "Sarà voltata pagina rispetto alla scelta di anteporre le convenienze personali al bene del Paese. Servirà maggiore correttezza nella gestione delle dinamiche operative e grande lealtà nei rapporti. È dovere nei confronti dei cittadini garantire un senso di responsabilità che, con le scelte incomprensibili della Lega, è totalmente venuto a mancare".