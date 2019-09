Politica / Roma, rimpasto in giunta Raggi: via i tecnici, entrano i politici

Grande rimpasto nella giunta di Virginia Raggi. Via Laura Baldassarre, Flavia Marzano, Rosalba Castiglione e Margherita Gatta, dentro Pietro Calabrese che guiderà l’Assessorato ai Trasporti, Valentina Vivarelli al Patrimonio e Politiche abitative mentre al Sociale arriva Veronica Mammì. Escono quattro tecnici per fare posto a personalità di estrazione politica. Inoltre Linda Meleo dai Trasporti si sposterà per occuparsi di Lavori pubblici.

LA SPIEGAZIONE - Il sindaco Raggi spiega così la scelta: “Oggi avviamo una nuova fase politica che rafforzerà il lavoro della Giunta di Roma per la città. Dopo aver ristrutturato le fondamenta della macchina amministrativa, benché resti ancora molto da fare, imprimiamo un’accelerata decisiva per portare a compimento il programma politico sulla base del quale i cittadini ci hanno eletto”. Ancora su Facebook: “Ora è il momento di compiere lo scatto decisivo per Roma, il momento della responsabilità. Vogliamo metterci la faccia fino in fondo, senza alcuna esitazione. Per questo ho deciso di rinnovare alcuni assessorati chiave per la città: Infrastrutture, Città in Movimento, Persona, Scuola e Comunità solidale, Patrimonio e Politiche Abitative. Da oggi si uniranno alla squadra nuove risorse che hanno maturato esperienza in consiglio comunale e sul territorio. Si occuperanno di dossier fondamentali, caratterizzandoli con l’impronta politica del Movimento 5 Stelle. Anche grazie al lavoro di alcuni assessori tecnici, in questi tre anni abbiamo rimesso in ordine i conti di Roma Capitale, che avevamo trovato in una condizione disastrosa. E abbiamo impostato un metodo di lavoro basato su aggiudicazioni trasparenti dei bandi di gara, grazie al quale i cittadini possono essere sicuri che a rifare una strada sarà sempre la migliore impresa presente sul mercato".