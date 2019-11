Politica / Salvini: "Io avrei dato cittadinanza a Segre"

Il leader della Lega, Matteo Salvini, alla presentazione del libro di Bruno Vespa 'Perché l’Italia diventò fascista' è tornato sul tema della cittadinanza negata dal sindaco di Biella a Liliana Segre: “Fosse stato per me, avrei dato la cittadinanza a Liliana Segre. Ma la senatrice ora è portata in giro per fare battaglia politica e la prima a non volerlo è proprio lei, che è persona intelligente”.