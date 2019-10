Politica / Salvini: "Renzi pallone gonfiato, ladro di democrazia"

Mentre Matteo Renzi era di scena alla Leopolda, Matteo Salvini su Facebook da Todi ha pesantemente attaccato il leader di Italia Viva. Queste le parole dell'ex ministro dell'Interno: "Matteo Renzi è un pallone gonfiato, un ladro di democrazia. Nemmeno il padre lo vota più. Renzi è uno che definisce Quota 100 un regalo che Salvini ha voluto fare a qualche camionista o agricoltore e vuole cancellarla. Uno che vuole togliere Quota 100 e tornare alla Fornero va curato". Poi gli attacchi vengono diretti a Maria Elena Boschi: "Ha definito il Pd 'il partito delle tasse'... Ma come? Fino a ieri eri nel Pd? E oggi Renzi fa appello ai membri di Forza Italia. Questi sono malati di 'poltronite' acuta... I tg stasera parleranno di Renzi e non dei 200.000 di Piazza San Giovanni...". Su Virginia Raggi: "La sindaca di Roma ci ha fatto pagare 9mila euro per pulire la piazza e ci ha mandato i bidoni. E' stata l'unica piazza in cui probabilmente è stata fatta la raccolta differenziata".