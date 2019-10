Politica / Usa, doppio schiaffo a Turchia: sanzioni e genocidio armeno

La Camera degli Stati Uniti ha lanciato una doppia bordata alla Turchia. I deputati nella seduta di ieri hanno approvato quasi all'unanimità una risoluzione che riconosce il genocidio armeno e un'altra che chiede al presidente Donald Trump di imporre ulteriori sanzioni alla Turchia per l'offensiva nella Siria settentrionale. Il tutto a due settimane dalla visita negli Usa del presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

REAZIONE - Il ministro degli esteri di Ankara Mevlut Cavusoglu ha subito risposto: "Rifiutiamo la risoluzione sul genocidio armeno che è una decisione ad uso interno, priva di qualunque base storica e giuridica. Un passo politico insignificante indirizzato solo alla lobby armena e ai gruppi anti-Turchia". Forte condanna anche per la risoluzione sulle sanzioni, sottolineando che la decisione non è consona all' alleanza Nato tra i due Paesi e all'accordo tra Usa e Ankara sulla tregua in Siria.