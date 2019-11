Politica / Venezia, Conte sull'acqua alta: "Situazione drammatica"

A Venezia è un vero e proprio disastro con danni incalcolabili. Queste sono le parole pronunciate dal sindaco Luigi Brugnaro mercoledì mattina, dopo un sopralluogo della città messa in ginocchio da un’acqua alta da record di 187 centimetri, seconda soltanto ai 194 centimetri raggiunti con l’alluvione del 1966. Sono stati 170 gli interventi dei vigili del fuoco nella notte per soccorrere in prevalenza anziani e disabili, impossibilitati a muoversi. Un uomo di 70 anni è morto fulminato cercando di staccare la corrente nella sua abitazione. I cortocircuiti hanno causato parecchi incendi, spenti dai vigili del fuoco. Tanto lavoro anche all’interno della Basilica di San Marco che ha visto la cripta dove riposano i patriarchi, riempirsi quasi come nell’alluvione del 1966.

CONTE - Il premier Giuseppe Conte ha raggiunto Venezia, raggiungendo Piazzale Roma, a Palazzo Poerio, nella sede della polizia locale: "A Venezia c'è una situazione drammatica, una situazione di maltempo che ci preoccupa e fa soffrire le comunità". Anche oggi scuole chiuse. Sullo sfondo del disastro di questi giorni ci si domanda dove sia finito il Mose, la grande opera progettata per tutelare Venezia dall’acqua alta, al centro di polemiche e continui ricorsi dopo lo scandalo delle mazzette del 2014.