Porto, l'allenatore Bruno: "Con la Lazio una sconfitta tremenda, un'agonia"

Nella mattinata di oggi, Vitor Bruno ha presentato in conferenza stampa la prossima sfida di Liga Portugal tra il suo Porto e il Benfica. Si prospetta una sfida dalle grandi emozioni, anche se l'umore non è altissimo: la sconfitta contro la Lazio in Europa League è stata pesantissima, un argomento ripreso dallo stesso Vitor di fronte ai giornalisti:

“Non giochiamo per rispondere a nessuno, se non a noi stessi, di quello che abbiamo fatto e costruito. Lo spirito di missione e di realizzazione sarà alto dopo l'agonia della sconfitta ingiusta in Italia. I tifosi del Porto amano questo tipo di partite. Sappiamo che domani saranno presenti in massa. Vogliamo che i nostri tifosi vengano con il sorriso sulle labbra. La risposta che i giocatori hanno dato nelle ore successive, in allenamento, mi rende molto felice”.

I gol subiti? Dobbiamo capire come è successo. In quest'ultima partita può essere successo perché la squadra voleva davvero vincere, era ambiziosa ed è stata tradita da questo. Possiamo anche guardare al fatto che nelle ultime cinque partite, senza contare la Lazio, non abbiamo subito gol. Dipende da come si guarda il bicchiere. Le squadre si evolvono, diventano più solide, e la squadra ha mostrato chiari segni di evoluzione. L'ultima partita, purtroppo... È stata una partita crudele, tremendamente ingiusta. I giocatori non meritavano quello che è successo.

La rabbia viene incanalata nel giorno successivo, non si tratta della prossima partita e del fatto che si tratta di un avversario diretto. Per noi perdere è un'agonia enorme”.