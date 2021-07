Porto - Roma, altro che amichevole: match sospeso per una rissa. E Dzeko attacca Conceiçao...

Porto - Roma, altro che amichevole. Quella tra i due club è stata una partita vera con contrasti, rissa e annessa sospensione. Gli animi si sono scaldati dopo il fallo di Pepe su Mkhitaryan, con il direttore di gara che ha dato uno stop alla gara per riportare la situazione alla normalità. Non sono mancati, poi, botta e risposta al vetriolo tra i protagonisti. Uno di questi è andato in scena tra l'attaccante giallorosso Edin Dzeko e il tecnico dei lusitani Sergio Conceiçao, ex Lazio. Il bosniaco, particolarmente irritato per l'atteggiamento dell'avversario, a suo dire troppo polemico, si è lasciato andare a una frase provocatoria. Prima gli applausi ironici, poi lo sfottò: "Bravo Conceiçao, 1-0 vai a piangere. Vai a piangere". Purtroppo per l'attaccante, tuttavia, i portoghesi sono riusciti nel finale a trovare la rete del definitivo pareggio. E l'ex biancoceleste ha potuto prendersi una piccola rivincita su Dzeko.

