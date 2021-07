Juventus, un calciatore positivo al Covid-19: "Il gruppo squadra in isolamento"

La Juventus ha comunicato in questi minuti che, nel corso dei consueti controlli, è emersa la positività al Covid-19 di un calciatore della prima squadra. Si tratta di Hamza Rafia. Il club bianconero ha sottolineato che, come indicato nei protocolli, la squadra è attualmente in isolamento fiduciario. Di seguito, il testo completo apparso sui canali ufficiali della società: "Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Hamza Rafia. In ossequio alla normativa e in accordo con l’autorità sanitaria locale il gruppo squadra entra da oggi in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l'esterno del gruppo".

