Bruni: "Non penso che per Immobile sarà dura interpretare il modulo di Sarri"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Luciano Bruni ha parlato delle critiche ricevute da Immobile con la maglia dell'Italia, per poi esprimersi sull'adattamento al modulo di Sarri. L' allenatore ed ex centrocampista ha spiegato: "Si valutano i gol e non si guarda la prestazione, se magari ti sei fatto un mazzo tanto per inseguire ogni avversario. Non ha fatto prestazioni da Immobile, ma questo non vuol dire che non sia stato utile”.



LA LAZIO DI SARRI - “Lui sa come si fa gol, ma devi metterlo nelle condizioni con dei palloni giusti. Penso proprio che Sarri riuscirà ad accontentarlo e che lo consideri al centro del progetto, in fase offensivo. Maurizio lo conosco, per me è tra i migliori allenatori in circolazione nel mondo, perciò non penso sia così difficile l’interpretazione di Immobile del suo modulo”.

