Serie A, Sky perde anche gli highlights: li avrà solo sulle sue tre gare

Arrivano brutte notizie per Sky. Come riporta Il Sole 24 Ore, la Lega di Serie A ha decido di non mettere all'asta gli highlights pay. L'emittente satellitare, dunque, potrà trasmetterli solamente per le tre gare di cui detiene i diritti, e non per le altre sette che saranno trasmesse in esclusiva su Dazn. La beffa oltre il danno per la pay-tv di Comcast, che ha già dovuto soccombere di fronte alla piattaforma di sport in streaming per quanto riguarda i diritti del massimo campionato italiano per le prossime tre stagioni, dovendosi accontentare di trasmettere tre sfide a giornata in co-esclusiva. Sky punterà sul resto dell'offerta calcistica - Champions, Europa e Conference League - e al meglio del calcio internazionale, dalla Premier alla Ligue 1. Niente da fare, invece, per gli highlights.

