Andreas Pereira, i complimenti di Patric per il gol: “Te lo meriti” - FOTO

Un gol da alzarsi in piedi e battere le mani. Andreas Pereira ha deliziato i tifosi del Manchester United e gli amanti del calcio in generale con una rete straordinaria messa a segno ieri in amichevole contro il Brentford. Destro al volo potentissimo da fuori area che colpisce la traversa e termina la sua corsa in rete. Il portiere avversario può solo guardare il pallone. Arrivano anche i complimenti dei suoi ex compagni alla Lazio. In particolare, Patric ha pubblicato, tra le storie Instagram, la foto dell'esultanza del brasiliano aggiungendo: "Te lo meriti tutto, crack".