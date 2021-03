Portogallo, non convalidato gol regolare a Ronaldo: CR7 diventa una furia e lancia la fascia da capitano

Contro la Serbia si è visto un Cristiano Ronaldo inedito. Durante la seconda partita delle qualificazioni ai prossimi Mondiali, nei minuti finali di gara, l'attaccante della Juventus aveva segnato il gol vittoria: tiro e portiere battuto, nonostante il tentativo di Mitrovic di salvare la sfera. L'arbitro non ha visto che la palla aveva superato completamente la linea e non ha assegnato il gol facendo finire il match sul 2-2. CR7 si è immediatamente scagliato contro il guardalinee Diks e contro il direttore di gara Makkelie, ma non c'è stato niente da fare. Il capitano della nazionale portoghese è uscito dal campo su tutte le furie, scagliando la fascia per terra dalla rabbia e ricevendo anche il giallo per proteste. Nella fase di qualificazioni non sono presenti né il VAR né la Goal Line Technology, ma comunque un gol così solare si sarebbe dovuto assegnare.

Bulgaria - Italia, le probabili formazioni: Immobile riposa, torna Belotti

La Serbia di Milinkovic rimonta il Portogallo: negato gol clamoroso a Ronaldo nel finale

TORNA ALLA HOMEPAGE