Portogallo, William: "Contro Turchia e Italia sfide complicate, ma..."

I playoff per la qualificazione al Mondiale si avvicinano. L'ultima sosta prima delle partite di marzo ha acceso un focus su un appuntamento decisivo per l'Italia. Anche in Portogallo c'è grande attesa come ha confermato il centrocampista William Carvalho ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "Ho grande voglia di continuare ad aiutare la nazionale portoghese e spero sempre di farne parte. Attendiamo il playoff, dove faremo di tutto per qualificarci a Qatar 2022. È vero, le partite contro Turchia ed eventualmente Italia saranno complicate, ma sono convinto anche in questo caso che abbiamo le qualità per battere entrambe".