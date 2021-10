"Praticamente il meglio di Santa Fe": il post della Lazio per Pedro è a ritmo di musica! - FOTO

Dopo l'omaggio della Serie A, Pedro ha ricevuto anche quello della Lazio. Il club, appena terminato il match di Serie A contro la Fiorentina, ha deciso di dedicare il primo post social allo spagnolo. È stato lui, infatti, l'unico marcatore del match e il calciatore da ringraziare per il +3 dei biancocelesti in classifica. Il club, condivisa su Instagram la foto che ritrae l'ex Chelsea nel momento dell'esultanza, ha optato per una didascalia a ritmo di musica. Il brano scelto è, ovviamente, quello di Raffaella Carrà: "Praticamente il meglio di Santa Fe".

