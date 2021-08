Preliminari Europa League, tutte le partite di oggi: il programma completo

Gli ultimi novanta minuti prima della fase a gironi. L'Europa League sta per entrare nel vivo e oggi andranno in scena le ultime partite dei preliminari. Le ultime dieci gare valide per decretare quali squadre faranno parte del sorteggio, in programma domani a Nyon alle ore 12. Di seguito tutte le sfide in programma nel corso della giornata.

PRELIMINARI EUROPA LEAGUE

Alashkert-Rangers (andata 0-1): ore 17

HJK-Fenerbahce (andata 0-1): ore 18

Zorya-Rapid Vienna (andata 0-3): ore 18.30

Galatasaray-Randers (andata 1-1): ore 20

AZ Alkmaar-Celtic (andata 0-2): ore 20.15

CFR Cluj-Stella Rossa (andata 0-4): ore 20.30

Slovan Bratislava-Olympiakos (andata 0-3): ore 20.45

Anversa-Omonia (andata 2-4): ore 21

Legia Varsavia-Slavia Praga (andata 2-2): ore 21

Sturm Graz-Mura (andata 3-1): ore 21