Premier | Arsenal in testa, City e Tottenham inseguono

L'Arsenal di Arteta dopo sette giornate guida la classifica di Premier con 18 punti frutto di 6 vittorie e una sola sconfitta. I Gunners nell'ultimo turno hanno vinto in trasferta contro il Brentford di Strakosha con tre gol di scarto. Il City di Guardiola ha liquidato il Wolves con lo stesso parziale. Ancora in gol Haaland. Per l'attaccante norvegese si tratta dell'undicesimo gol in sette partite di campionato.Per i citizen la distanza dalla vetta rimane di un punto. Al secondo posto a pari merito con il City c'è il Tottenham di Antonio Conte. Gli Spurs con un punteggio tennistico hanno battuto il Leicester per 6-2. Mattatore della gara Son autore di una tripletta.