Premier, Arsenal in testa: City, Spurs e la sorpresa Brighton inseguono

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Dopo quattro giornate di campionato, la Premier League è guidata dall'Arsenal di Arteta. I Gunners dopo le prime quattro partite hanno un ruolino di marcia invidiabile: dodici punti conquistati in quattro incontri disputati. Nell'ultima gara in casa contro il Fulham sono andati in svantaggio al minuto 56' quando la squadra ospite ha segnato con Mitrovic. I padroni di casa non si sono persi d'animo e al 64' hanno trovato la parità con Odegaard (per il norvegese si tratta del terzo gol in quattro giornate). Sono riusciti a ribaltare la gara al minuto 85'con Magalhaes. Il risultato è rimasto immutato fino al fischio finale e i ragazzi di Arteta hanno mantenuto il primo posto in campionato.

Se l' Arsenal vola chi insegue non scherza. Il City di Guardiola ha vinto dopo essersi trovato in doppio svantaggio contro il Cristal Palace autore di due reti al minuto 4' con autogol di Stones e al 21' con Andersen. Ha accorciato le distanze con Bernardo Silva al 53' e poi tre reti di Haaland al 62', 70' e 81' hanno chiuso la gara a favore dei Citiziens.

A meno due dalla vetta insieme alla squadra di Guardiola c'è il Tottenham di Conte ,che in trasferta con una doppietta del suo capitano Kane ha avuto la meglio del Nottingham Forest nonostante un rigore sbagliato che poteva rendere la vittoria più rotonda.

A chiudere il terzetto delle inseguitrici dell'Arsenal c'è la sorpresa Brighton che grazie al gol di Gross al 65' è riuscita a battere il Leeds United in uno scontro diretto d'alta classifica. Per Pascal Gross si tratta del terzo gol in 4 partite. La squadra di Potter è riuscita a battere i ragazzi di Marsch e rimanere agganciata al secondo posto.