Premier League: niente nomi sulle magliette, ma una scritta per George Floyd

“Black Lives Matter”: sarà questa la scritta che ci sarà per le prossime 12 giornate di Premier League sulla schiena dei calciatori. Niente nome quindi, ma lo slogan della protesta scatenata negli Stati Uniti dall’omicidio di George Floyd. E' stato trovato questo accordo tra le società e i calciatori che in una nota comunicano: "Noi giocatori siamo uniti per cercare di sradicare il pregiudizio razziale. Una società globale di inclusione, rispetto e pari opportunità per tutti, indipendentemente dal loro colore o credo”.

