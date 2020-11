Premier League, possibile riapertura degli stadi a dicembre: il piano

Sono mesi che i tifosi attendono di poter ritornare allo stadio. Dopo le leggere riaperture degli impianti sportivi di quest'anno, la seconda ondata del Coronavirus ha imposto una nuova chiusura totale. Come riporta il Daily Mail però, la Premier League si starebbe preparando ad accogliere nuovamente i fan alle partite. Il Dipartimento per la cultura, i media e lo sport hanno avanzato una proposta che prenderebbe piede a partire da mercoledì 2 dicembre. Saranno 4 mila i tifosi che potranno accedere agli eventi nelle aree di livello 1 (quelle meno a rischio per l'epidemia), o in alternativa il 50% della capacità di uno stadio per eventi all’aperto, in base a quale sia la cifra inferiore mentre saranno 2 mila gli spettatori che potranno partecipare a eventi in stadi o palazzetti al chiuso. Le aree del livello 2 potranno invece accogliere 2 mila spettatori o il 50% della capienza dello stadio per eventi all’aperto e mille spettatori o il 50% della capienza per manifestazioni al chiuso. Le aree di livello 3 dovranno invece attendere ancora, e mantenere il divieto di ingresso negli stadi.

Lazio, Inzaghi: "Voglio l'approccio giusto e gli ottavi. Noi sottovalutati? Meglio..."

Lazio, Correa: "La nostra è una squadra forte e di amici"

TORNA ALLA HOME