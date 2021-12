Premio Guerini, un riconoscimento per i migliori talenti dei settori giovanili italiani

RASSEGNA STAMPA - Il ricordo di Daniel Guerini. A otto mesi di distanza dalla tragica morte del giovane calciatore della Lazio Primavera è stato istituito un premio a lui intitolato per celebrare i migliori talenti dei settori giovanili italiani. Tutti i dettagli di questa nuova iniziativa verranno illustrati nei prossimi giorni, i riconoscimenti individuali saranno invece consegnati a Roma il prossimo 20 dicembre nell’ambito del Gran Galà del calcio, La novità di quest'anno sarà appunto quella dei premi al settore giovanile intitolati a Guero. La decisione è stata presa all’unanimità dagli organizzatori. Un'altra iniziativa importante per ricordare il giovane fantasista romano che ha perso la vita lo scorso 21 marzo in un incidente in via Togliatti alla tenera età di 19 anni.