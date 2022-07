Presentazione Dybala, i cori contro la Lazio e chi se li gusta…

La solita comunicazione a senso unico, ma questo del resto non è più una novità. I tifosi biancocelesti sono "abituati" a vedere quale trattamento spesso riserva la stampa, così come la televisione alla Lazio e alla Roma. L'ennesima dimostrazione è arrivata nella serata della presentazione di Dybala. Da giorni ormai non si parla d'altro che della presentazione del calciatore al Colosseo Quadrato. Giusto coprire un evento che ha una cassa di risonanza alta, ma lo schierarsi diventa a tratti stucchevole e il video circolato sui social e che ha fatto infuriare i tifosi biancocelesti lo dimostra.

Durante il servizio a firma di Angelo Mangiante infatti si vedono i tifosi giallorossi in festa, e questo di per sé è la normalità, al ritorno in studio però la giornalista Sara Benci sveste i panni della professionalità e si lascia andare a un: "Mi stavo gustando i cori", come se il servizio fosse trasmesso su una tv di chiara fede romanista e non su una piattaforma nazionale. L'aggravante (che fa tutta la differenza del mondo) è che i cori non riguardavano l'attaccante argentino o la Roma, ma erano contro la Lazio, come si sente in maniera nitida nel video.

La battuta infelice della giornalista ha scatenato i social e i tifosi biancocelesti che non vogliono più accettare questa sorta di accerchiamento. Perché se da una parte si elogia sempre, dall'altra si sminuisce. Basti pensare a come la Lazio non sia stata elogiata nonostante un mercato più che positivo, con l'arrivo ad esempio di Romagnoli neo campione d'Italia, al contrario di quanto accade dalle parti di Trigoria dove tutto, a quanto pare, è sempre perfetto.

QUI PER IL VIDEO