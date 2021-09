Presentazione Lazio Women, Lotito: "Vogliamo rilanciare la città"

La Lazio Women si presenta. All'evento "Il Calcio incontra la Moda" a via Veneto è stata presentata la rosa biancoceleste a disposizione di Carolina Morace per la nuova stagione in Serie A. Durante la manifestazione il presidente Claudio Lotito ha preso la parola per augurare un buon campionato alle ragazze: "Questa è una strada, come ha ricordato il presidente dell'associazione, dove il mio collega Ballarin 100 anni fa ha stabilito la sede della Lazio. In quell'anno la nostra amata Lazio fu insiginta del titolo di Ente Morale. Io intendo proseguire su quella scia. Il campo della squadra venne donato alle persone povere per fare gli orti. La mia intenzione è quella di fondere ancora sport e cultura, ma soprattutto presenza sociale nel territorio. Al di là del risultato noi dobbiamo promuovere questi valori per formare i giovani che domani saranno i futuri cittadini. Oggi ho sentito il dovere per promuovere questo evento e rilanciare questa via. Dopo il periodo molto triste passato abbiamo la necessità di fare quadrato per rilanciare la città. Lo spirito della squadra, che è un gioiello, è quello di vincere e essere dei combattenti".