PRIMAVERA - Caccia al nuovo tecnico: Fabiani ed Enrico Lotito pensano a Sanderra

Un nuovo proprietario per la panchina della Primavera della Lazio. Alessandro Calori è destinato all’addio, Angelo Fabiani vuole una guida tecnica diversa e sta lavorando su tre profili e lo sta facendo insieme a Enrico Lotito. Il primo è quello di Tommaso Rocchi, una soluzione interna e di continuità con il mondo biancoceleste, sarebbe una promozione per il giovane tecnico che tanto bene ha fatto con l’Under 15 e l’Under 18. In lista anche Federico Coppitelli, seguito pure dal Lecce, con un passato nel settore giovanile della Roma. Ma il nome che sta prendendo più quota nelle ultime ore è quello di Stefano Sanderra. Il tecnico romano, classe ’67, ha appena vinto il titolo maltese con l’Hibernians, una soddisfazione professionale importante per Sanderra che aveva perso la finale scudetto, nel 2018, solo ai calci di rigore. Un’esperienza lunga, fatta di gavetta, ma anche di risultati importanti per Sanderra che nel 2013 portò per la prima volta il Latina in Serie B. Lascia però i pontini e approda alla corte di Lotito, a Salerno, in Lega Pro, con l’obiettivo di riportare i granata in cadetteria, ma la sua avventura in Campania dura pochi mesi. Sanderra siede anche sulle panchine di Sambenedettese, Catanzaro, Viterbese, prima dell’esperienza a Malta che gli porta il primo titolo in una massima serie. Ora la possibilità di tornare in Italia, con la Lazio Primavera che cerca la risalita dopo due anni di purgatorio. Una missione da centrare a tutti i costi, per questo Fabiani e Lotito Jr. pensano a Sanderra.

