PRIMAVERA - Ecco quando sarà l'esordio in Tim Cup: avversario e data

La Lazio Primavera sta preparando la nuova stagione. La squadra di mister Sanderra in questi giorni si trova a Roccaporena, in provincia di Cascia, dove ha iniziato da qualche giorno il ritiro. La nuova selezione giovanile, tra ex Under 18, 2004 e fuori quota, in questa stagione si è posta come obiettivo quello della promozione, mancata lo scorso anno a causa della sconfitta ai playoff contro il Brescia.

Il grande sogno della Lazio sarebbe, però, quello di tornare a vincere un trofeo e l'obiettivo può essere la Primavera Tim Cup. Un traguardo difficile da raggiungere e solo sfiorato due anni fa, in finale contro la Fiorentina. Proprio in questi giorni, inoltre, la Lega ha ufficializzato il tabellone della competizione e la Lazio di Sanderra dovrà vedersela il 29 Ottobre contro il Cosenza. Sarà l'esordio stagionale della squadra nella Coppa Italia Primavera, una competizione su cui vale la pena puntare per riportare a Roma un trofeo giovanile dopo anni di assenza.