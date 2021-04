PRIMAVERA - Fiorentina - Lazio, Menichini: "C'è rammarico, regalato il primo tempo"

La Lazio Primavera esce sconfitta per 2-1 dalla finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Al termine dell'incontro l'allenatore biancoceleste Leonardo Menichini ha analizzato così l'incontro ai microfoni di Sportitalia: "Nel primo tempo demeriti nostri e meriti loro che hanno sottolineato le nostre carenze. Eravamo sempre in ritardo e hanno meritato il vantaggio. Nel secondo tempo abbiamo cambiato modulo e abbiamo tenuto meglio il campo, con un pizzico di fortuna avremmo agguantato il pareggio. Rimane il rammarico per aver regalato il primo tempo. Raul Moro? L'hanno raddoppiato sempre, non lo abbiamo servito come dovevamo. Abbiamo sbagliato molte ripartenze e scelte nei passaggi. Ora testa al campionato, abbiamo fatto una grande Coppa Italia. Dobbiamo ricompattarci e finire bene la stagione salvandoci. Non è facile ma abbiamo mezzi e voglia per un bel finale di campionato".

Il tecnico dei biancocelesti ha aggiunto poi ai microfoni di Lazio Style Channel: “Sicuramente c'è rammarico per il primo tempo, la Fiorentina ha fatto tutto bene, noi abbiamo sbagliato le scelte. Nel secondo tempo con il cambio modulo siamo migliorati, potevamo pareggiarla. Prendiamo di buono quanto fatto nella seconda frazione per il finale di stagione. Ci servirà. Episodi? Servivano sicuramente, il gran gol di Bertini ci ha ridato fiducia ma non è bastato. Rimontare due gol non è mai facile. Finale di stagione? Ripartiamo dal secondo tempo. Abbiamo fatto un grande percorso in coppa, ora dobbiamo cercare di raggiungere la salvezza “.