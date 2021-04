PRIMAVERA - Fiorentina - Lazio, Ndrecka: "Ripartiamo dal secondo tempo per salvarci"

Le parole di Angelo Ndrecka ai microfoni di Sportitalia dopo la sconfitta della Lazio Primavera nella finale di Coppa italia contro la Fiorentina: "Primo tempo regalato purtroppo, ci aspettavamo che costruissero in maniera diversa. Sono felice del secondo tempo ma non è bastato, siamo rammaricati. Il problema era il pressing, allora il mister ci ha detto di alzare il baricentro e passare al 3-5-2 ma non è bastato. Sarebbe da stupidi prendersela con Raul Moro, meriterebbe di stare in prima squadra. Sono stati bravi loro a chiuderlo bene, sapevano che è uno dei nostri punti di forza. Il nostro obiettivo è la salvezza, io sono fuoriquota e sono più grande, sarà compito mio caricarmi la squadra sulle spalle e proveremo a salvarci a tutti i costi".

Il terzino sinistro ha poi aggiunto a Lazio Style Channel: “Nel primo tempo la Fiorentina ci ha sorpreso, sono stati bravi. Peccato non sia bastata la reazione nel secondo tempo. Avevamo preparato in maniera diversa la gara, facevamo fatica a prenderli e saltava il nostro pressing. Sapevamo che avremmo dovuto cambiare nel secondo tempo, la reazione è stata buona ma non il risultato. Ora c'è un finale di stagione da onorare, vogliamo e dobbiamo salvarci. Lo faremo ".