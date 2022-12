PRIMAVERA - Lazio, provvedimenti disciplinari per tre giocatori: due multe e un'esclusione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Pugno duro di Fabiani a Formello con la Primavera, multe e addirittura esclusioni dalla squadra per motivi disciplinari per alcuni giocatori. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, diversi giocatori sarebbero rientrati tardi in convitto e hanno dovuto fare i conti con la gestione più rigida del settore giovanile di quest'anno, atteggiamento che tra l'altro ha portato la Primavera a risalire diverse posizioni di classifica e ad ambire anche alla promozione. Nel nome del rispetto delle regole e per preservare l'equilibrio del gruppo, dunque, è stato deciso di prendere provvedimenti disciplinari: multa per Troise e Crespi, esclusione invece per Quaresima.