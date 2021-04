PRIMAVERA - Lazio, Raul Moro non molla: "Rinunciare non è un'opzione" - FT

Dura sconfitta casalinga subita dalla Lazio Primavera che contro la Sampdoria ha perso per 4-1. Il giorno dopo, Raul Moro ha voluto lanciare un messaggio alla squadra: "Rinunciare non è un'opzione. Sempre insieme. Forza Lazio", ha scritto il classe 2002 sul proprio profilo Instagram per caricare i suoi compagni.