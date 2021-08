PRIMAVERA - Una Lazio super: la squadra di Calori ne fa 6 alla Ternana

La Lazio Primavera continua a dare buone risposte nelle amichevoli di avvicinamento all'inizio del campionato. I ragazzi di Calori nell'ultimo test, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, hanno infatti sconfitto la Primavera della Ternana per 6-0. In gol Crespi, Bertini (doppietta), Mancino e Castigliani. Protagonista anche il portiere Moretti che sull'1-0 in favore dei biancocelesti ha neutralizzato un rigore evitando il pareggio degli avversari. Prossima sfida prevista domenica contro il Flaminia Civita Castellana.