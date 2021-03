Processo tamponi Lazio, le reazioni dei principali siti alla richiesta della Procura

Non si è ancora arrivati a una sentenza di primo grado dal Tribunale, ma la richiesta di ammenda e inibizione per Lotito e i medici Rodia e Pulcini. Non sono mancate già le prime reazioni dei principali siti e quotidiani sportivi italiani. La Gazzetta dello Sport per esempio si concentra sulle ripercussioni che potrebbero ricadere su Lotito: "Colpito il presidente che ora rischia di veder cadere la carica di Consigliere Federale e di essere incandidabile in futuro ". "Lazio, chiesti 13 mesi e 10 giorni di inibizione per Lotito, solo multa per la società ", apre così invece Repubblica, che si concentra poi sempre nello specifico sulle pene che infliggerebbero Lotito e i medici. " Niente penalizzazione in classifica dunque per la Lazio", fa invece il punto Il Corriere dello Sport, soffermandosi sulle cause che porterebbero eventualmente alle pene il patron biancoceleste e i dottori. "Multa alla Lazio, 13 mesi di stop a Lotito ", titola invece Il Messaggero.