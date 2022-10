Provedel, contro lo Spezia una "partita speciale". L'esultanza via social: "Grande risultato" - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Non è stata indubbiamente una partita come le altre quella di questo pomeriggio contro lo Spezia per Ivan Provedel. Il portiere della Lazio, infatti, vestiva la maglia della squadra ligure fino al momento in cui, nell'ultima finestra di calciomercato, si è trasferito a Roma. Anche lui, a qualche ora dal triplice fischio, si è unito ai festeggiamenti dei compagni. Su Instagram ha scritto: "Partita per me speciale e grande risultato, avanti aquile!!".

TORNA ALLA HOMEPAGE