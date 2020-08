Psg, 30mila euro di multa e diffida per Tuchel: i motivi della sanzione

Trenta mila euro di multa per il Psg e conseguente avvertimento per il tecnico Thomas Tuchel per il ritardo nell'inizio del quarto di finale di Champions League contro l'Atalanta. A infliggere la sanzione è stata la Commissione Disciplinare della Uefa che considera l'allenatore del club parigino il "responsabile" dell'inizio tardivo del match in cui la squadra francese si è imposta per 2-1 sull'Atalanta conquistando così la semifinale della massima competizione europea. Il Psg il prossimo 18 agosto affronterà il Lipsia per provare a conquistare un posto in finale.

