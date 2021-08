Psg, domani la presentazione di Messi al Parco dei Principi: i dettagli

Messi a Parigi è ormai realtà. L'ex numero dieci del Barcellona oggi è partito alla volta della Francia e dall'areoporto si è spostato all'ospedale American de Neuilly per svolgere le visite mediche di rito. Come confermato dal club transalpino Messi verrà presentato domani in una conferenza stampa in programma alle 11:00 che si terrà al Parco dei Principi.

Une conférence de presse se déroulera dans l’auditorium du Parc des Princes ce mercredi 11 août à 11h.



À suivre en Live sur https://t.co/1DL7waZXZY dès 10h. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021

