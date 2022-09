PSG, Messi da record in Champions: nessuno ci era mai riuscito prima

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il PSG non stecca e continua il suo percorso a punteggio pieno in Champions League. Dopo aver battuto la Juventus al Parco dei Principi, i francesi superano anche il Maccabi Haifa e sono al comando del girone. Vittoria in rimonta per gli uomini di Galtier che prima vanno sotto a causa del gol di Chery, ma poi recuperano con i propri campioni. Mbappé, Neymar e Messi firmano il tris. Con la rete siglata ieri sera, il fenomeno argentino è entrato ancora di più nella storia della competizione. La Pulce, infatti, è diventato l'unico calciatore ad aver segnato in 18 edizioni consecutive della Champions League. Lionel Messi, un alieno.