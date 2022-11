Qatar 2022 | Argentina che flop! Ko all'esordio contro l'Arabia Saudita

TUTTOmercatoWEB.com

Flop clamoroso dell'Argentina di Scaloni che crolla sotto i colpi dell'Arabia Saudita all'esordio Mondiale in Qatar. L'albiceleste gioca un ottimo primo tempo e passa in vantaggio grazie al rigore trasformato da Messi, ma poi finisce nella morsa del fuorigioco dell'Arabia Saudita e sono ben tre le reti annullate. Con ancora il risultato in bilico la squadra di Hervé Renard esce allo scoperto e trova il pareggio con il gol di Al - Shehri e dopo cinque minuti passa in vantaggio con una rete splendida di Al - Dossari. Ribaltone shock per l'Argentina che non riesce, nonostante i cambi e i dieci minuti di recupero, a riacciuffare il match.