Qualificazioni Mondiali: Svizzera batte Irlanda del Nord, ma la differenza reti...

La Svizzera batte 2-0 l'Irlanda del Nord con gol di Zuber e Fassnacht nella partita valida per le qualificazioni a Qatar 2022. Gli elvetici salgono a quota 11 punti in classifica nel Girone C, a -3 dall'Italia con una partita in meno. Martedì in Lituania la squadra di Yakin ha la possibilità di agganciare gli azzurri, alla vigilia delle ultime due giornate, la prima delle quali prevede lo scontro diretto del 12 novembre all'Olimpico di Roma. In caso di arrivo a pari punti conta la differenza reti e al momento la situazione vede l'Italia a +11 e la Svizzera a +5: se i rossocrociati non vincessero con 6 o più gol di scarto in Lituania, anche in caso di pareggio nello scontro diretto l'Italia manterrebbe il primo posto del girone prima dell'ultima giornata (Irlanda del Nord - Italia e Svizzera - Bulgaria).

Scritto il 9/10/2021