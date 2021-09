Qualificazioni Qatar 2022, guai per la Svizzera: out due titolari

La prossima settimana partirà la pausa del campionato di ottobre per lasciare spazio alle nazionali. L'Italia sarà impegnata nella fase finale della Nations League, che tra l'altro ospiterà (Milano e Torino le sedi), e nel frattempo la Svizzera disputerà altre due gare di qualificazione a Qatar 2022. La squadra di Yakin è seconda nel gruppo C a 6 punti dagli azzurri, ma con due partite in meno giocate: le sfide con Irlanda del Nord (a Ginevra il 9 ottobre) e Lituania (a Vilnius il 12 ottobre) riscriveranno la classifica prima delle ultime due giornate, in particolare Italia - Svizzera del 12 novembre a Roma. Come riporta Tuttomercatoweb.com gli elvetici dovranno sicuramente fare a meno di Granit Xhaka fino alla fine delle gare del girone e di Seferovic almeno per le due partite di ottobre. Il centrocampista dell'Arsenal soffre di un infortunio al legamento interno del ginocchio destro, mentre l'attaccante del Benfica ha rimediato uno strappo muscolare al polpaccio destro.

