Radio Laziale, ufficiale un nuovo acquisto: Danilo Galdino!

Un altro colpo del Gruppo Unicusano, è stato svelato. Il vincitore di ben otto Microfoni d’Oro e una delle voci tra le più seguite dell’etere biancoceleste, ha annunciato attraverso i suoi canali social l’approdo nella nuova Radio Laziale.

“Sono felice di comunicare ufficialmente che a partire dal 18 agosto 2024, inizierò una nuova esaltante avventura radiofonica su “RADIO LAZIALE” 88.100 dell’fm. Ogni mattina dalle 10:00 alle 14:00 condivideremo un viaggio di 4 ore con la Lazio nostra nel cuore. Ringrazio pubblicamente il Gruppo Unicusano, e tutte le persone che mi hanno voluto in questo esaltante progetto editoriale. Nella mia carriera radiofonica ventennale, ho avuto modo di collaborare con la stragrande maggioranza degli editori locali, ma vi assicuro che fino ad oggi a Roma in ambito sportivo Lazio, nessuno ha mai dato vita a qualcosa di così importante. Finalmente il popolo Laziale, avrà una radio dalla qualità certificata, composta da professionisti competenti, personaggi credibili e preparati, e nomi molto importanti. Nei prossimi giorni, verrà svelato il palinsesto e resterete tutti piacevolmente colpiti leggendo i nomi che comporranno la squadra di speaker e opinionisti, che dalla mattina alle 7:00 fino alle 22:00, vi terrà compagnia quotidianamente. Sono sicuro che in breve tempo, “RADIO LAZIALE” diventerà il principale punto di riferimento per tutti i Laziali. La frequenza potete già memorizzarla ed è 88.100 fm (oltre che poterci seguire su Twitch, web, app e social), per me è un piacevole tuffo nel passato, visto che su queste frequenze ho già irradiato per 5 splendide stagioni. Il countdown è partito… Appuntamento a domenica 18 agosto 2024, per ascoltare la prima radiocronaca di Alessandro Zappulla dallo stadio Olimpico e gli interventi di tutte le varie voci nel pre e post Lazio-Venezia. Dal giorno dopo, partiremo con la regolare programmazione giornaliera.

Ci risentiamo presto… Avanti Lazio… Avanti Laziali!”.