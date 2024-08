Radio Laziale, WhatsApp e numero per le dirette: tutti i contatti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

È il giorno del lancio di Radio Laziale. Questa sera, in occasione dell'esordio in campionato della Lazio contro il Venezia, la nuova emittente inizierà la. sua programmazione. Il via alle ore 19 con il pre partita: Alessandro Zappulla in diretta dall’Olimpico con Alessandro Vittori in studio e tutti gli interventi degli opinionisti. Per entrare in contatto con Radio Lazio c'è il numero per i messaggi WhatsApp 3489100766, oppure quello dedicato alle dirette che è 0640085174.