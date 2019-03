Rambaudi: "Lazio più forte della Roma, derby vinto dominando. Ora il ritiro!"

Un derby chiaro, inequivocabile. La Lazio strapazza la Roma, rilanciandosi nella corsa per la Champions League. Ai microfoni di Radiosei ha parlato della stracittadina l’ex biancoceleste Roberto Rambaudi: "La differenza tra Roma e Lazio c'è, dico da sempre che è più forte la squadra di Inzaghi. Il derby è stato vinto in modo chiaro, la Lazio è prevalsa su tutto, tatticamente, emotivamente e tecnicamente. È riuscita a mettere in luce le lacune difensive della Roma, ma al di fuori di questo la Lazio ha dato un altro segnale di crescita. Adesso il problema è in questa settimana, nella gestione dell'entusiasmo, paradossalmente si dovrebbe andare in ritiro. Se non sei abituato e non hai una struttura forte, questo tipo di momento poi lo puoi pagare. La Lazio ha vinto dominando, ha dimostrato di esserci, adesso è difficile incontrarla per le altre. Bene Inzaghi per le scelte ed i cambi, non era facile per esempio tenere fuori Parolo. Inzaghi l'ha incartata a Di Francesco perchè è superiore in tutto. Il centrocampo è meglio il nostro, la difesa non ne parliamo, neanche in Promozione si prendono gol da rimessa laterale, mentre in avanti c'è Dzeko che fa reparto da solo. Giocare inizialmente senza Immobile è significativo, Correa è stato devastante".