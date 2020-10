Rangnick: "Io alla Roma? No, voglio un club che lotti per vincere..."

Il suo nome in estate era stato accostato sia al Milan che alla Roma, poi non se n'è fatto più nulla. E adesso, a distanza di tempo, Ralf Rangnick è tornato a parlare del suo futuro ai microfoni di El Pais. L'allenatore e ds tedesco ha smentito le voci che lo volevano vicino al club giallorosso: "Io alla Roma? No, non posso immaginarmi in quel club in questo momento. I miei ultimi 14 anni di carriera hanno dimostrato che sono nel mio miglior momento. Mi vedo come allenatore di un club ambizioso che possa lottare per vincere titoli fin da subito".

Lazio - Borussia Dortmund, il brano di Andrea Casta per il debutto in Champions - VD

Lazio, Delio Rossi: "Col Dortmund serve autostima. Immobile più determinante di Haaland"

TORNA ALLA HOMEPAGE