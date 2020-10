Lazio - Borussia Dortmund, il brano di Andrea Casta per il debutto in Champions - VD

Per il debutto in Champions League dopo tredici anni di assenza, la Lazio non potrà contare sulla vicinanza dei propri tifosi, che non riempiranno le tribune dell'Olimpico. Per non far sentire vuoto l'impianto romano, Andrea Casta, violinista già noto al popolo biancoceleste per aver suonato diverse volte prima delle sfide casalinghe, ha realizzato un nuovo brano. In attesa di ascoltarlo questa sera prima del match contro il Borussia Dortmund, il musicista ha dato un'anticipazione sul proprio profilo Instagram tramite un video, e aggiungendo: "Un nuovo brano, nato per gridare forza “Lazio” da tutto il mondo fino allo stadio Olimpico, per non farlo sentire vuoto, per suonare la carica alla Lazio al debutto in Champions 20/21. Ci vediamo stasera allo Stadio prima della match!".

FORMELLO - Lazio, Luiz Felipe ok. Inzaghi conferma Patric e Correa

Lazio, Riedle su Immobile: "Attaccante completo, dispiace per come è andata al Borussia"

TORNA ALLA HOMEPAGE