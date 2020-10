Lazio, Delio Rossi: "Col Dortmund serve autostima. Immobile più determinante di Haaland"

Corre la sabbia nella clessidra, la notte europea è a un passo: la Lazio affronta questa sera il Borussia Dortmund. Ai microfoni di TMW ha parlato l'ex allenatore biancoceleste Delio Rossi: "Devi far leva sull'autostima. Magari sono più forti, ma loro sicuramente se sono lì sono all'altezza. La differenza lì la fanno i valori. Inciderà l'abitudine a giocarsi la partita della vita ogni tre giorni. Chi ha esperienze di Champions non fa differenza giocare con la Samp o con il Dortmund. Il problema che si sta evidenziando nella Lazio è che sembra una prosecuzione dello scorso campionato. Molti giocatori vengono da infortuni e quando giochi ogni tre giorni il recupero è difficile. E quando affronti certe squadre non sei al massimo".

IMMOBILE - "Meglio lui o Haaland? Come valore in prospettiva Haaland è superiore. Ma stasera sono convinto che può fare più la differenza Immobile. Dietro il Dortmund hanno un tallone d'Achille e giocando in casa Immobile può essere determinante. Nella Lazio è un leader indiscusso e gioca sereno e può sbagliare. In Nazionale è sempre in concorrenza e deve sempre dimostrare qualcosa. Poi predilige di più gli spazi larghi e la Nazionale gioca invece un calcio più di manovra. Per questo sia lui che Belotti sono penalizzati rispetto agli altri".